India's first Vande Metro: भारत की पहली वंदे मेट्रो शुरू, जुलाई में शुरू होगा परीक्षण, जानिए इस परियोजना के बारे में सबकुछ

Highlights वंदे मेट्रो, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का एक छोटी दूरी का संस्करण है जिसका उद्देश्य दैनिक आधार पर यात्रा को तेज करना है मेट्रो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेगी

नई दिल्ली: पहली वंदे भारत मेट्रो, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का एक छोटी दूरी का संस्करण, पंजाब के कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री से शुरू की गई है। नए जमाने की मेट्रो का ट्रायल रन जुलाई में शुरू होने की उम्मीद है। अधिकारियों का कहना है कि वंदे मेट्रो किफायती कीमत पर शटल जैसा अनुभव प्रदान करेगी, जिससे अंतर-शहर और इंट्रा-सिटी दोनों यात्रा की सुविधा मिलेगी। प्रोजेक्ट से करीब से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'जुलाई 2024 से इसका ट्रायल रन शुरू करने की पूरी तैयारी चल रही है ताकि जल्द से जल्द लोगों को इसकी सेवाएं दी जा सकें।'

वंदे मेट्रो, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का एक छोटी दूरी का संस्करण है, जिसका उद्देश्य दैनिक आधार पर यात्रा को तेज करना है। मेट्रो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेगी। यह नेटवर्क लगभग 100-250 किलोमीटर की दूरी के भीतर 124 शहरों को जोड़ेगा, जिससे यात्रियों को शहर के भीतर और बाहर दोनों जगह यात्रा करने की सुविधा मिलेगी।

Another milestone in the history of Indian Railways!



First Vande Bharat Metro rolls out from Rail Coach Factory Kapurthala, Punjab.

With the introduction of the Vande Bharat Metro, railways are set to usher in a new era of modern transportation for commuters. pic.twitter.com/jjf8Zq3Tb6