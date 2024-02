Parliament Session: पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, 'आप मेरी आवाज नहीं दबा सकते'

Highlights पीएम मोदी का कांग्रेस पर तंज, आप मेरी आवाज रोक नहीं सकते हैं मोदी ने कहा, देश की जनता ने मेरी आवाज को ताकत दी है मोदी ने कहा इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं

Parliament Session: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि आप मेरी आवाज को दबा नहीं सकते हैं। क्योंकि यह आवाज देश की जनता ने मुझे दी है।

#WATCH | PM Narendra Modi says, "I remember the incident from last years. We used to sit in that building and attempts were made to stifle the voices of the PM of the country...Today too, you have come prepared to not listen. But you can't suppress my voice. People of the… pic.twitter.com/eUWaHYdvs6 — ANI (@ANI) February 7, 2024

इस आवाज में ताकत है और आप सुन लीजिए कि इस बार मैं भी पूरी तैयारी के साथ आया हूं। उन्होंने कहा कि मुझे पिछले साल की घटना याद है। हम उस सदन में बैठते थे और देश के पीएम की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती थी। आज भी आप न सुनने के तैयारी के साथ आए हैं।

#WATCH | In Rajya Sabha, Prime Minister Narendra Modi says, "Congress spread the narrative, as a result of which people who believed in Indian culture and values ​​started being viewed with an inferiority complex...the world knows very well where it narrative was coming...'Made… pic.twitter.com/SfkYwPhzzR — ANI (@ANI) February 7, 2024

मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं

पीएम ने कहा कि कांग्रेस के 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था नाजुक स्थिति में थी। दूसरी ओर हमारे 10 वर्षों में भारत शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है। हमारे 10 साल बड़े और निर्णायक फैसलों के लिए याद रखे जाएंगे। कांग्रेस ने नैरेटिव फैलाया, जिसका परिणाम हुआ कि भारत की संस्कृति और संस्कारों को मानने वाले लोगों को बड़े हीन भाव से देखा जाने लगा।

#WATCH | In Rajya Sabha, Prime Minister Narendra Modi says, "The British were remembered in this House, Raja-Maharajas had a close connect with the British at that time...I would like to ask - who was inspired by the British?...Even after independence, who promoted colonial… pic.twitter.com/8FGTUY2Jgt — ANI (@ANI) February 7, 2024

इस प्रकार हमारे अतीत के साथ अन्याय किया गया। इसका नेतृत्व कहां होता था, ये दुनिया भलीभांति जानती है। जिस कांग्रेस ने ओबीसी को पूरी तरह से आरक्षण नहीं दिया, कभी सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण नहीं दिया, जिसने बाबा साहब को भारत रत्न देने योग्य नहीं समझा, वह सिर्फ अपने परिवार को ही भारत रत्न देते रहे। वे अब हमें सामाजिक न्याय का उपदेश दे रहे हैं और पाठ पढ़ा रहे हैं। जिनके पास नेता के रूप में कोई गारंटी नहीं है वे मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं।

#WATCH | In Rajya Sabha, Prime Minister Narendra Modi says, "...The Congress that, in its greed for power, openly strangled democracy, the Congress that dissolved democratically-elected governments overnight, the Congress that jailed the Constitutional decorum, the Congress that… pic.twitter.com/D1csBcIPD0 — ANI (@ANI) February 7, 2024

जिस कांग्रेस ने सत्ता के लालच में सरेआम लोकतंत्र का गला घोंट दिया था, जिस कांग्रेस ने दर्जनों बार लोकतांत्रिक तरीके से आई सरकारों को रातों-रात बर्खास्त कर दिया था, जिस कांग्रेस ने अखबारों पर भी ताले लगाने की कोशिश की थी, अब देश को तोड़ने का नैरेटिव उस कांग्रेस ने गढ़ना शुरू कर दिया है। अब देश को उत्तर-दक्षिण में तोड़ने के बयान दिए जा रहे हैं।

#WATCH | PM Narendra Modi says, "The Congress which never gave complete reservation to OBCs, never gave reservation to the poor of the general category, which did not consider Baba Saheb worthy of Bharat Ratna, kept giving Bharat Ratna only to its family. They are now preaching… pic.twitter.com/0Z9ut3DUZH — ANI (@ANI) February 7, 2024

मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि कांग्रेस पार्टी सोच से भी आउटडेटेड हो गई है। जब सोच ही आउटडेटेड हो गई है, तो इन्होंने अपना कामकाज भी आउटसोर्स कर दिया है। देखते ही देखते इतना बड़ा दल, इतने दशकों तक देश पर राज करने वाले दल का ऐसा पतन! हमें खुशी नहीं हो रही बल्कि हमारी आपके प्रति संवेदनाएं हैं।

