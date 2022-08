Parliament session: 1215 आदर्श स्टेशन योजना विकसित, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा- 38 और बनेंगे, अयोध्या, आंवला, फूलपुर और उन्नाव सहित यूपी में 18

Highlights सर्वाधिक 18 उत्तर प्रदेश में हैं जिनमें अयोध्या, आंवला, फूलपुर और उन्नाव आदि हैं। रेलगाड़ियों की टक्कर की कुल 25 दुर्घटनाएं घटी हैं तथा रेलवे से जुड़ी आग लगने की 33 घटनाएं दर्ज की गई। 2014-15 से लेकर इस वर्ष 26 जुलाई 2022 तक रेलवे की दुर्घटनाओं का आंकड़ा प्रस्तुत किया।

नई दिल्लीः सरकार ने बुधवार को बताया कि आदर्श स्टेशन योजना के तहत अब तक भारतीय रेल के 1253 रेलवे स्टेशन विकसित करने के लिए चिह्नत किये गये हैं जिनमें से 1215 स्टेशनों को विकसित किया जा चुका है और शेष 38 स्टेशनों को चालू वित्त वर्ष में विकसित किया जाएगा।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में चंद्रेश्वर प्रसाद और रघुराम कृष्ण राजू के प्रश्नों के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। मंत्री के जवाब के अनुसार अभी 38 स्टेशनों को आदर्श स्टेशन बनाया जाना बाकी है जिन पर कार्य प्रगति पर है। इन स्टेशनों में सर्वाधिक 18 उत्तर प्रदेश में हैं जिनमें अयोध्या, आंवला, फूलपुर और उन्नाव आदि हैं।

