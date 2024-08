Paris Paralympic 2024: अवनि लेखरा की तारीफ में बोलीं मनु भाकर- "उन्होंने अपनी चुनौतियों पर काबू पाया और...", देखें वीडियो

Highlights मनु ने एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से कहा कि अवनि की यात्रा अविश्वसनीय रूप से प्रेरक रही है। न्होंने आगे कहा कि हर किसी को उन पैरा-एथलीटों से सबक लेना चाहिए जिन्होंने शुक्रवार को पदक जीते हैं। भारतीय पैरा निशानेबाज अवनि लेखरा ने मौजूदा पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता।

नई दिल्ली: भारतीय पैरा निशानेबाज अवनि लेखरा ने मौजूदा पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता और दोहरे ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने शुक्रवार को उनकी उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई दी। शुक्रवार को पेरिस पैरालंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में मौजूदा पैरालंपिक चैंपियन अवनी लेखरा ने अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा और स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

मनु ने एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से कहा कि अवनि की यात्रा अविश्वसनीय रूप से प्रेरक रही है। एएनआई के अनुसार, उन्होंने आगे कहा कि हर किसी को उन पैरा-एथलीटों से सबक लेना चाहिए जिन्होंने शुक्रवार को पदक जीते हैं।

मनु ने कहा, "अवनि की यात्रा बहुत प्रेरणादायक रही है...और अन्य पैरालंपियनों की भी। उन्होंने अपनी चुनौतियों पर काबू पाया और देश के लिए पदक जीता। हम सभी को इससे सीखने की जरूरत है...मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है...अवनि को बधाई।"

