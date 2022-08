कानपुर के एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था कलमा, अभिभावकों ने किया हंगामा, अब गाया जाएगा राष्ट्रगान

Highlights मामला सीसामऊ क्षेत्र में स्थित फ्लोरेट्स इंटरनेशनल स्कूल का है बच्चे इस प्रार्थना को घर में दोहराने लगे तो अभिभावकों को शक हुआ अभिभावकों की आपत्ति के बाद अब स्कूल में गाया जाएगा केवल राष्ट्रगान

कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक प्राइवेट स्कूल में उस वक्त हंगामा हो गया जब बच्चों को सुबह की प्रार्थना की जगह कलमा पढ़ाया जा रहा था। इस पर छात्र-छात्राओं के अभिभावकों ने कड़ी आपत्ति जताई। दरअसल, मामला सीसामऊ क्षेत्र में स्थित फ्लोरेट्स इंटरनेशनल स्कूल का है, जहां पर बच्चों को प्रार्थना के दौरान 'ला इलाहा इल्ललाह मोहम्मद रसूल अल्लाह' पढ़ाया जा रहा था। छोटे-छोटे बच्चे इस प्रार्थना को घर में दोहराने लगे तो अभिभावकों को शक हुआ।

एक अभिभावक ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि बच्चा धाराप्रवाह कलमा पढ़ रहा है। पूछताछ करने पर उसने कहा कि उसने इसे स्कूल में सीखा है। मैं स्कूल गया लेकिन प्रशासन ने इसे रोकने से मना कर दिया। फिर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और बीजेपी के लोगों के साथ-साथ लोगों को भी बताया। विवाद इतना बढ़ा कि यह मामला स्थानीय पुलिस के पास भी जा पहुंचा।

My wife informed me about child reciting Islamic prayer fluently. Upon being questioned, he said he learnt it at school. I went to school but admin refused to stop it. Then I created WhatsApp group & informed the people along with those from BJP, says parent who raised objection pic.twitter.com/ZchaDj3mb9 — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 1, 2022

मामले को लेकर कानपुर के एसीपी निशंक शर्मा ने बताया कि एक स्कूल में छात्रों को इस्लाम धर्म की कुछ पंक्तियां सुनाने के लिए कहा गया। हमने स्कूल प्रशासन से बात की, उन्होंने बताया कि उन्होंने सभी धर्मों की प्रार्थना पढ़ी। आपत्ति होने के बाद उन्होंने करना बंद कर दिया।

A matter came to the light, that students were made to recite some lines from Islam religion in a school. We talked to school admin, they told that they recited prayers of all religions. Since objection was raised, they stopped doing it: Nishank Sharma, ACP, Kanpur pic.twitter.com/n3TUzR9ZZV — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 1, 2022

वहीं स्कूल की प्रिंसीपल ने इस बारे में कहा कि हम अपने स्कूल में सभी धर्मों से प्रार्थना करते हैं चाहे वह हिंदू धर्म, इस्लाम, सिख और ईसाई धर्म हो। चूंकि माता-पिता ने इस्लामिक प्रार्थना पर आपत्ति जताई है, हमने इसे रोक दिया है और केवल राष्ट्रगान गाया जा रहा है।

Parents object to recitation of Islamic prayer during morning prayer at a school in Kanpur



We've prayers from all religions be it Hinduism, Islam, Sikhism & Christianity. As parents objected to Islamic prayer, we've stopped it & only national anthem is being sung:Principal pic.twitter.com/lywPvmpi5E — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 1, 2022

