कर्नाटक चुनाव के दिन गोवा में छुट्टी, प्रमोद सावंत सरकार के फैसले पर विपक्ष भड़का, औद्योगिक इकाइयां भी नाखुश

By भाषा | Published: May 9, 2023 09:59 AM

कर्नाटक में 10 मई को मतदान है। ऐसे में गोवा में भी पेड हॉलीडे का ऐलान प्रमोद सावंत सरकार की ओर से किया गया है। इसे लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं।

कर्नाटक में चुनाव के दिन गोवा में भी पेड हॉलीडे (फाइल फोटो)