जॉर्ज सोरोस पर भाजपा की प्रतिक्रिया पर बोले पी चिदंबरम- नहीं पता था कि मोदी सरकार इतनी कमजोर है

Highlights भाजपा ने भारत के लोकतंत्र पर जॉर्ज सोरोस की टिप्पणी के लिए उन पर पलटवार किया था। 'हिंडनबर्ग रिसर्च' की 24 जनवरी को जारी रिपोर्ट के बाद से अडानी समूह को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस रिपोर्ट में लेखांकन धोखाधड़ी और शेयरों में धांधली का आरोप लगाया गया है।

नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने शनिवार को कहा कि अरबपति जॉर्ज सोरोस की टिप्पणी को "भारत में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को गिराने का प्रयास" के रूप में लेबल करना एक बचकाना बयान है। भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को भारत के लोकतंत्र पर सोरोस की टिप्पणी और हिंडनबर्ग-अडानी मामले से इसे जोड़ने के लिए जॉर्ज सोरोस पर पलटवार किया था।

अरबपति समाजसेवी जॉर्ज सोरोस का मानना है कि गौतम अडानी के व्यापारिक साम्राज्य में उथल-पुथल सरकार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पकड़ को कमजोर कर सकती है। हालांकि, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोरोस के इस बयान को भारतीय लोकतंत्र पर हमले के तौर पर लेते हुए दृढ़ता से प्रतिवाद किया। 'हिंडनबर्ग रिसर्च' की 24 जनवरी को जारी रिपोर्ट के बाद से अडानी समूह को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है।

इस रिपोर्ट में लेखांकन धोखाधड़ी और शेयरों में धांधली का आरोप लगाया गया है, लेकिन अडानी समूह ने इसे "दुर्भावनापूर्ण", "आधारहीन" और "भारत पर सुनियोजित हमला" बताते हुए इससे इनकार किया है। सोरोस ने गुरुवार को म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में एक संबोधन में कहा कि मोदी को अडानी समूह के आरोपों पर विदेशी निवेशकों और संसद के "सवालों का जवाब देना होगा"। उनके भाषण पर तीखी प्रतिक्रियाएं आईं।

इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने शनिवार को ट्वीट करते हुए लिखा, "जॉर्ज सोरोस ने अतीत में जो कहा था उसमें से अधिकांश से मैं सहमत नहीं था और अब भी उन्होंने जो कुछ भी कहा है मैं उससे भी सहमत नहीं हूं। लेकिन उनकी टिप्पणी को "भारत में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को गिराने का प्रयास" के रूप में लेबल करना एक बचकाना बयान है।"

The people of India will determine who will be in and who will be out of the government of India



I did not know that the Modi government was so feeble that it can be toppled by the stray statement of a 92 year old rich foreign national