महिला आरक्षण विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद बोले चिदंबरम- यह एक चुनावी जुमला है

नई दिल्ली:महिला आरक्षण विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने शुक्रवार को केंद्र पर कटाक्ष किया और इस विधेयक को एक भ्रम बताया क्योंकि यह कानून भले ही बन गया हो लेकिन कई वर्षों तक यह वास्तविकता नहीं बनेगा।

चिदंबरम ने ट्वीट किया, "सरकार ने दावा किया है कि महिला आरक्षण विधेयक 'कानून' बन गया है। विधेयक भले ही कानून बन गया हो लेकिन कई वर्षों तक यह कानून हकीकत नहीं बनेगा।"

उन्होंने आगे लिखा, "ऐसे कानून का क्या फायदा जो कई वर्षों तक लागू नहीं किया जाएगा, निश्चित रूप से 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले नहीं? कानून एक चिढ़ाने वाला भ्रम है, पानी के कटोरे में चंद्रमा का प्रतिबिंब या आकाश में एक पाई। जैसा कि कई लोगों ने कहा है कि यह विधेयक एक चुनावी जुमला है।"

Government has claimed that the Women's Reservation Bill has become 'law'



The Bill may have become law but the law will not become a reality for several years



What is the use of a law that will be not be implemented for several years, certainly not before the 2029 Lok Sabha…