Oscar 2023: 'नाटु-नाटु', 'द एलिफेंट व्हिस्परर्स' के ऑस्कर में पुरस्कार जीतने पर पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने दी बधाई

Oscar 2023:भारतीय तेलुगु फिल्म 'आरआरआर' का सुपर हिट गाना 'नाटु-नाटु' ने सोमवार को 95वें अकादमी पुरस्कार में जीतने वाला भारतीय प्रोडक्शन का पहला गीत बनकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही 'द एलिफेंट व्हिस्परर्स' ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का खिताब अपने नाम किया है।

ऑस्कर में भारतीय सिनेमा की इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद देश में जश्न का माहौल है। फिल्मी जगत से लेकर राजनीतिक जगत तक 'आरआरआर' और 'द एलिफेंट व्हिस्परर्स' की सफलता के लिए इनकी टीम को बधाई दे रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से 'आरआरआर' और 'द एलिफेंट व्हिस्परर्स' की टीम को बधाई दी है।

प्रधानमंत्री मोदी ने दो ट्वीट करते हुए भारत को दो बार ऑस्कर जीतने की बधाई देते हुए लिखा, "असाधारण! 'नाटु-नाटु' की लोकप्रियता वैश्विक है। यह एख ऐसा गाना होगा जिसे आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा। बधाई हो, भारत प्रफुल्लित और गौरवान्वित है।

इसके अलावा 'द एलिफेंट व्हिस्परर्स' को बधाई देते हुए भी पीएम ने ट्वीट किया। उन्होंने पूरी टीम को बधाई दी और कहा कि उनका काम आश्चर्यजनक रूप से सतत विकास और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के महत्व पर प्रकाश डालता है।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री के अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी भारत की ऑस्कर में ऐतिहासिक जीत की बधाई दी है।

ऑस्कर में भारत के नाम ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट में 'द एलिफेंट व्हिस्परर्स' और 'आरआरआर' की पूरी टीम को ऑस्कर जीतने के लिए बधाई दी। उन्होंने 'द एलिफेंट व्हिस्परर्स' के लिए लिखा कि इन दो महिलाओं ने वन्यजीव संरक्षण की सुंदरता और महत्व के अपने दिल को छू लेने वाले प्रदर्शन से भारत को गौरवान्वित किया है।

