'विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है', पीएम मोदी ने लोकसभा में दिया जवाब

Highlights अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के तीसरे और आखिरी दिन पीएम मोदी ने दिया जवाब कहा- विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है कहा- ये हमारा नहीं विपक्ष का फ्लोर टेस्ट है

Parliament Monsoon Session: संसद के मानसून सत्र में विपक्षी दलों के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के तीसरे और आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। पीएम ने कहा कि विपक्ष 2018 में भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था और अब भी लेकर आया है। पीएम ने कहा कि मैंने उस समय भी कहा था कि ये विपक्ष का फ्लोर टेस्ट है, इस बार भी यही स्थिति है।

"The trust of the people of the country shown in our government again and again - I am here to show my gratitude to the crores of the people of the country," says Prime Minister Narendra Modi#NoConfidenceMotionpic.twitter.com/sx3LrOEKwR