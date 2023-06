Opposition Meeting: पीएम मोदी जब भारत में रहते हैं तो हिंदू-मुस्लिम करते हैं और बाहर जाकर लोकतंत्र की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने साधा निशाना

Highlights पीएम के हिंदू-मुस्लिम करने से न सिर्फ देश को नुकसान होता है। जम्मू कश्मीर का काफी नुकसान होता है। मुस्लिम बहुल राज्य होते हुए भी हमने मुश्किल दिनों में हिंदुस्तान से हाथ मिलाया।

पटनाः विपक्षी दलोंकी बैठक में हिस्सा लेने पटना आईं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री व पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को कहा कि नरेंद्र मोदी जब भारत में रहते हैं तो हिंदू मुस्लिम करते हैं और जब भारत से बाहर जाते हैं तो लोकतंत्र की बात करते हैं और उनकी वाहवाही होती है।

वहां से जब वापस भारत आते हैं तो यहां आकर हिंदू - मुस्लिम करना शुरू कर देते हैं। वो भूल जाते हैं कि उनको जो इज्जत मिलती है वह उनको नहीं मिलती बल्कि गांधी के हिंदुस्तान को मिलती है। आखिर यह कैसा लोकतंत्र है? महबूबा ने कहा कि पीएम के हिंदू-मुस्लिम करने से न सिर्फ देश को नुकसान होता है बल्कि इसमें जम्मू कश्मीर का काफी नुकसान होता है।

एक मुस्लिम बहुल राज्य होते हुए भी हमने मुश्किल दिनों में हिंदुस्तान से हाथ मिलाया। हमें मालूम है की यह एक धर्मनिरक्ष देश है, इसलिए हम इसके साथ आए हैं। लेकिन, आज जो कश्मीर में हो रहा वो आज दूसरों के साथ भी हो सकता है। इसलिए आज अगर विपक्ष एकजुट नही होगा तो कुछ नही बचेगा।

Bihar | My Bihar experience was very good. We all had the same issue that democracy, constitution and secularism have to be saved... If there will be no opposition unity, neither the opposition nor the leaders of the opposition will survive in 2024: PDP chief Mehbooba Mufti on… pic.twitter.com/JL4lA2Hnrs