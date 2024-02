LK Advani Bharat Ratna: क्या पक्ष, क्या विपक्ष सभी ने वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी को दी बधाई

Highlights भारत सरकार ने लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजे जाने की घोषणा की अब सोशल मीडिया पर बधाई देने वालों का लगा ताता पक्ष-विपक्ष दोनों ओर से सोशल मीडिया पर दिए जा रहे शुभकामनाएं संदेश

Bharat Ratna: भारत सरकार की ओर से भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व पार्टी अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। इसपर देश भर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर बधाई देने वालों की झड़ी लग गई। इस क्रम में पहले तो खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी। फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, राजस्थान की डिप्टी-सीएम दिया कुमार, केंद्रीय सूचना मंत्री अनुराग ठाकुर, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, सांसद चिराग पासवान ने भी बधाई संदेश सोशल मीडिया पर साझा किया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 'एक्स' पर बधाई देते हुए कहा, "हम सबके प्रेरणास्रोत एवं देश के वरिष्ठ नेता, श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिये जाने के निर्णय से बड़े हर्ष और आनंद की अनुभूति हुई है। वे राजनीति में शुचिता, समर्पण और दृढ़ संकल्प के प्रतीक हैं। आडवाणीजी ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में अनेक भूमिकाओं में, देश के विकास और राष्ट्रनिर्माण में जो महत्वपूर्ण योगदान किया है, वह अविस्मरणीय और प्रेरणास्पद है।"

उन्होंने आगे कहा कि भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने में भी उनकी महती भूमिका रही है। एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उन्होंने अपनी विद्वता, संसदीय एवं प्रशासनिक क्षमता से देश और लोकतंत्र को मज़बूत किया है। उन्हें भारत रत्न का सम्मान मिलना हर भारतवासी के लिए हर्ष का विषय है। मैं इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं एवं आडवाणीजी का अभिनंदन करता हूं।

इस क्रम में राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने ट्वीट कर कहा, "भारतीय राजनीति के आदर्श पुरुष, भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का निर्णय हम सब के लिए हर्ष और गौरव का विषय है। देश के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री जैसे प्रतिष्ठित पदों को सुशोभित करते हुए भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है।"

I extend my sincerest wishes to Shri L K Advani ji on being conferred with the prestigious Bharat Ratna for his decades-long service to the nation and the public at large.



A stalwart statesman, his monumental contributions have left an indelible mark on the trajectory of… pic.twitter.com/KUTisad10j