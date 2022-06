विपक्ष की बैठक को लेकर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे- कई बड़े नेता मीटिंग में नहीं ले रहे भाग, कांग्रेस के बिना नहीं हो सकता उम्मीदवार का चुनाव

Highlights मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एक उम्मीदवार का चुनाव कांग्रेस के बिना नहीं हो सकता। ममता बनर्जी ने 22 विपक्षी नेताओं और मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर 15 जून को नई दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में बैठक में भाग लेने का अनुरोध किया था।

नई दिल्ली: राष्ट्रपति चुनाव के लिए ममता बनर्जी नीत विपक्ष की बैठक को लेकर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कहा कि एमके स्टालिन, के चंद्रशेखर राव, उद्धव ठाकरे और कई बड़े नेता मीटिंग में भाग नहीं ले रहे हैं। खड़गे ने समाचार एजेंसी एएनआई से ये भी कहा कि हम एकता और एक सर्वसम्मत (राष्ट्रपति पद के लिए) उम्मीदवार चाहते हैं।

Electing a candidate (for the upcoming Presidential elections) can't happen without Congress as we have nearly 50% votes. But we will still go to the meeting to fight together... as we don't want to break the unity. We want to fight against BJP: Congress leader Mallikarjun Kharge pic.twitter.com/WnjlVGEQ4G