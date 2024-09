"बीजेपी द्वारा रचित सभी नापाक मंसूबों के बाद रिहा हो रहे अरविंद केजरीवाल": मनीष सिसोदिया ने भगवा पार्टी पर साधा निशाना, जानें और क्या कहा

Highlights केजरीवाल को आबकारी नीति से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के धनशोधन मामले में उच्चतम न्यायालय से पहले ही अंतरिम जमानत मिल चुकी है दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया ने प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित किया

नई दिल्ली: आबकारी नीति से संबंधित केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाने से अब उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। केजरीवाल को आबकारी नीति से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के धनशोधन मामले में उच्चतम न्यायालय से पहले ही अंतरिम जमानत मिल चुकी है।

इसी क्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया ने प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, "यह हम सभी के लिए एक भावनात्मक क्षण है कि हमारे भाई और राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल बीजेपी द्वारा रचित सभी नापाक मंसूबों के बाद बाहर होने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को संदेश दिया है कि उन्हें अपनी तानाशाही बंद करनी होगी..."

