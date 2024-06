Lok Sabha Speaker Election: 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए ओम बिरला, जानें उनके बारे में

Highlights राजस्थान के कोटा से जीतने के बाद ओम बिरला 16वीं लोकसभा के लिए चुने गए। कोटा से 2019 के आम चुनाव जीतने के बाद वह 17वीं लोकसभा में फिर से चुने गए और संसद के निचले सदन के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। ओम बिरला छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हैं।

Lok Sabha Speaker Election: ओम बिरला ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का प्रतिनिधित्व करते हुए लोकसभा अध्यक्ष चुनाव के लिए उम्मीदवारों के रूप में मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल किया। फिलहाल, बुधवार को हुए चुनाव में उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष पद जीत लिया है। इसी के साथ वो एक बार फिर लोकसभा अध्यक्ष बनने में कामयाब हो गए हैं। उनके खिलाफ के सुरेश चुनाव लड़ रहे थे।

BJP MP Om Birla elected as the Speaker of the 18th Lok Sabha. pic.twitter.com/YuMqZA39WH — ANI (@ANI) June 26, 2024

मालूम हो, पिछले चुनावों में लोकसभा अध्यक्ष का चयन आमतौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आम सहमति से होता था। हालांकि, यह परंपरा इस साल बाधित हो गई जब इंडिया ब्लॉक ने एनडीए उम्मीदवार को समर्थन देने के बदले में डिप्टी स्पीकर पद हासिल करने पर जोर दिया।

Prime Minister Narendra Modi moves motion for the election of BJP MP Om Birla as the Speaker of Lok Sabha. pic.twitter.com/QJxKdmlFlL — ANI (@ANI) June 26, 2024

रिपोर्ट्स के अनुसार, ओम बिरला की उम्मीदवारी के समर्थन में 10 से अधिक नामांकन दाखिल किए गए थे, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा और टीडीपी, जेडी (यू), जेडी (एस) और एलजेपी (आर) जैसे भाजपा सहयोगी शामिल थे। आजादी के बाद भारत में यह तीसरी बार लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। इससे पहले 1976 और 1952 में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ था।

कौन हैं ओम बिरला?

राजस्थान के कोटा से जीतने के बाद ओम बिरला 16वीं लोकसभा के लिए चुने गए। वह संसद में ऊर्जा पर स्थायी समिति और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की याचिका समिति और सलाहकार समिति के सदस्य भी थे। कोटा से 2019 के आम चुनाव जीतने के बाद वह 17वीं लोकसभा में फिर से चुने गए और संसद के निचले सदन के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

वह राजस्थान के कोटा से तीसरी बार लोकसभा पहुंचे। अगर ओम बिरला जीतते हैं तो वह 25 साल में दूसरे कार्यकाल के लिए यह पद पाने वाले पहले व्यक्ति होंगे। ओम बिरला छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हैं। 1991 में उन्होंने भारतीय युवा मोर्चा की राज्य इकाई के अध्यक्ष और राष्ट्रीय स्तर पर उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसका कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और बीजेडी समेत सभी प्रमुख विपक्षी दलों ने समर्थन किया। वाईएसआरसीपी और टीडीपी ने भी बिरला की उम्मीदवारी का समर्थन किया।

कौन हैं विपक्ष के उम्मीदवार के सुरेश?

कोडिकुन्निल सुरेश इंडिया ब्लॉक से विपक्ष के उम्मीदवार हैं। वह केरल से आठ बार के सांसद और सबसे लंबे समय तक रहने वाले लोकसभा सांसद हैं। के सुरेश पहली बार 1989 में लोकसभा के लिए चुने गए और बाद में लगातार चार बार अडूर निर्वाचन क्षेत्र से 1991, 1996 और 1999 के आम चुनाव जीते।

2024 के आम चुनाव में मवेलिककारा (केरल) से अपना आठवां लोकसभा चुनाव जीतने वाले सुरेश ने चार बार इस सीट का प्रतिनिधित्व किया है। केरल के सांसद ने केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है और 17 वीं लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के मुख्य सचेतक भी थे।

इंडिया ब्लॉक से अपने नामांकन के बाद के सुरेश ने कहा कि यह जीत या हार के बारे में नहीं है बल्कि एक सम्मेलन के बारे में है जिसमें अध्यक्ष सत्ता पक्ष से होगा और उपाध्यक्ष विपक्ष से होगा।

