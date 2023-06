288 नहीं, ये है ओडिशा रेल हादसे में मरने वालों की असली संख्या, ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना ने स्पष्ट किया

Highlights ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम तीन ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हो गईं पहले इस हादसे में 288 लोगों के जान गवाने की खबर आई थी ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना ने कहा कि मरने वालों की संख्या 275 है

बालासोर: ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम तीन ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। घटना बहनागा रेलवे स्टेशन के पास हुई। पहले इस हादसे में 288 लोगों के जान गवाने की खबर आई थी लेकिन अब ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना ने मौत के आंकड़ो पर कहा है कि मरने वालों की संख्या 275 है न कि 288। प्रदीप जेना ने कहा कि डीएम द्वारा डेटा की जांच की गई और पाया गया कि कुछ शवों की दो बार गिनती की गई है, इसलिए मरने वालों की संख्या को संशोधित कर 275 कर दिया गया है। 275 में से 88 शवों की पहचान की जा चुकी है।

#WATCH | The death toll is 275 & not 288. The data was checked by DM and it was found that some bodies have been counted twice, so the death toll has been revised to 275. Out of 275, 88 bodies have been identified: Odisha Chief Secy Pradeep Jena, on #OdishaTrainAccidentpic.twitter.com/fuPSSmNxag