Chandrababu Naidu Oath Ceremony: एन. चंद्रबाबू नायडू ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ, पवन कल्याण ने मंत्री पद की खाई कसम

Highlights एन. चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के सीएम पद की शपथ ली उनके अलावा जनसेना प्रमुख पवन कल्याण ने मंत्री पद की कसम खाई समारोह में केंद्रीय मंत्रिमंडल और गणमान्य हस्तियां मौजूद रहीं

N. Chandrababu Naidu Oath Ceremony: एन. चंद्रबाबू नायडू ने चौथे कार्यकाल के लिए राज्यपाल अब्दुल नजीर की मौजूदगी में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उनके साथ जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। यह समारोह शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11:27 बजे विजयवाड़ा के बाहरी इलाके केसरपल्ली में गन्नावरम हवाई अड्डे के सामने मेधा आईटी पार्क के पास संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में साउथ सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत और चिरिंजीवी भी मौजूद रहे।

Vijayawada: JanaSena Party leader Pawan Kalyan takes oath as the Deputy Chief Minister of Andhra Pradesh pic.twitter.com/k5YINBfnLd — IANS (@ians_india) June 12, 2024

टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू के अलावा इस समारोह में जनसेना प्रमुख, एन मनोहर, चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश, टीडीपी राज्य प्रमुख अत्चन्नायडु और भाजपा नेता वाई. सत्या कुमार ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है।

Nara Lokesh, son of Chandrababu Naidu, takes oath as Minister of Andhra Pradesh — Press Trust of India (@PTI_News) June 12, 2024

गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश विधानसभा में कुल 175 विधायकों की जगह है, जिसमें कुल 26 कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं और इसके साथ राज्य के मुखिया भी शपथ लेंगे।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi attends the swearing-in ceremony of TDP chief & Andhra Pradesh CM-designate N Chandrababu Naidu, in Vijayawada. pic.twitter.com/46jaEAqFbr — ANI (@ANI) June 12, 2024

कौन-कौन अभी तक समारोह में पहुंचा

चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में अभी तक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अमित शाह, अनुप्रिया पटेल, रामदास अठावले, चिराग पासवान, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल और पूर्व उप राष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू भी मौजूद हैं।

#WATCH | Vijayawada: N Chandrababu Naidu takes oath as the Chief Minister of Andhra Pradesh. pic.twitter.com/322vQpIbQ4 — ANI (@ANI) June 12, 2024

गर्वनर से मंगलवार को मिले टीडीपी चीफ

शपथ ग्रहण समारोह से पहले एन. चंद्रबाबू नायडू राज्य के गर्वनर एस अब्दुल नजीर से मिलने राजभवन विजयवाड़ा पहुंचे थे, जहां उन्होंने सरकार बनाने का दावा किया। उनके साथ जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण और भाजपा राज्य अध्यक्ष दग्गुबती दग्गुबाती पुरंदेश्वरी भी मौजूद थे।

समारोह में भाग लेने वाले उल्लेखनीय गणमान्य व्यक्तियों में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा, पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और अन्य शामिल हैं।

साल 2014 में चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के दो हिस्से होने पर पहली बार राज्य के मुखिया बने थे। फिर साल 2019 में वो चुनाव हारे, तो उनकी जगह वाईएसआरसीपी के जगन मोहन रेड्डी चुनाव जीतने में कामयाब हुए। इस साल के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 175 सीटों में से 164 सीट जीती थी। यही नहीं जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने 25 में से 21 लोकसभा सीट जीत कर अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया।

Web Title: Oath Ceremony N. Chandrababu Naidu took oath as Chief Minister Pawan Kalyan took oath as minister