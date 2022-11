अब A फॉर ‘एप्पल’, B से ‘बॉल’ नहीं बल्कि… यूपी के इस कॉलेज में पढ़ाया जा रहा ABCD का नया मतलब

Highlights यूपी के अमीनाबाद इंटर कॉलेज में ABCD अलग ही अंदाज में पढ़ाया जा रहा है। यहां पर ‘A’ से ‘एप्पल’ के स्थान पर ‘A’ से ‘अर्जुन’, ‘B’ से ‘बॉल’ नहीं, ‘B’ से ‘बलराम’ बढ़ाया जा रहा है। कॉलेज के प्रिंसिपल की माने तो इस तरह की शिक्षा से छात्रों में भारतीय संस्कृति की पकड़ मजबूत होगी।

लखनऊ: लखनऊ के अमीनाबाद इंटर कॉलेज में बच्चों को ‘A’ से ‘एप्पल’ नहीं, बल्कि ‘A’ से ‘अर्जुन’ पढ़ाया जा रहा है। इस तरह की शिक्षा देने पर जब स्कूल के प्रिंसिपल ने पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस तरह की शिक्षा के पीछे बच्चों के अंदर पौराणिक और एतिहासिक ज्ञान को विकसित करने का मकसद है।

प्रिंसिपल के अनुसार, केवल अक्षर ही नहीं बल्कि उसके बारे में फोटो और उसके संबंध में एक लाइन भी लिखी हुई है। ऐसे में कॉलेज के इस तरीके के पढ़ाने का ढंग सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, लखनऊ के अमीनाबाद में 125 साल पुराना अमीनाबाद इंटर कॉलेज में बच्चों को पौराणिक और एतिहासिक ज्ञान दिया जा रहा है। उन्हें ‘A’ से ‘एप्पल’ और ‘B’ से ‘बॉल’ नहीं बल्कि ‘A’ से ‘अर्जुन’, ‘B’ से ‘बलराम’ और ‘C’ से ‘चाणक्य’ पढ़ाया जा रहा है।

अंग्रेजी वर्णमाला के केवल कुछ अक्षरों पर नहीं बल्कि सभी अक्षरों पर एतिहासिक और पौराणिक महापुरुषों के नाम लिखे हुए है। इस बारे में जब अमीनाबाद इंटर कॉलेज, लखनऊ के प्रिंसिपल साहेब लाल मिश्रा से पूछा गया तो इसके पीछे का मकसद बताया है।

