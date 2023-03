'नीतीश कुमार चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जेल जाएं', सुशील मोदी का चौंकाने वाला दावा

Highlights भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने सनसनीखेज बयान दिया कहा- नीतीश कुमार लालू यादव के परिवार के सदस्यों पर छापेमारी से खुश हैं कहा- नीतीश कुमार चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जेल जाएं

नई दिल्ली: केंद्रीय एजेंसियां ईडी और सीबीआई जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों की कथित संलिप्तता की जांच कर रही हैं। ईडी और सीबीआई की जांच के बारे में जहां राजद के नेता लगातार खुलकर बोल रहे हैं वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब तक कोई भी तीखा बयान देने से परहेज किया है। अब भाजपा नेता सुशील कुमार ने इस पूरे मामले पर एक सनसनीखेज बयान दिया है।

सुशील मोदी का कहना है कि नीतीश कुमार लालू यादव के परिवार के सदस्यों पर छापेमारी से खुश हैं। सुशील मोदी ने ये भी कहा कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जेल जाएं। सुशील मोदी ने एएनएई से कहा, "तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) से नीतीश कुमार पर दबाव था। छापेमारी के बाद अब ये दबाव खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जेल जाएं और इसलिए वह कह रहे हैं कि सीबीआई को तेजी से जांच करनी चाहिए।"

