दो पहिया वाहन से 45% सड़क हादसे, निर्माताओं से नितिन गडकरी ने छूट पर हेलमेट देने को कहा..

Highlights कम से कम 30,000 मौतें दोपहिया वाहन चालकों की होती हैं, जो हेलमेट नहीं पहनते देश में 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, नितिन गडकरी ने कहा... परिणाम स्वरूप 1,68,491 मौतें हुईं और 4,43,366 लोग घायल हुए

नई दिल्ली: भारत सरकार में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि हर घंटे 19 लोगों की मौत और 53 सड़क हादसे होते हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने द जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ द्वारा आयोजित और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा सह-प्रायोजित सुरक्षा 2024 सम्मेलन में कहा है। उन्होंने ये भी बताया कि अधिकांश दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहन चालक शामिल हैं।

द जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ द्वारा आयोजित और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा सह-प्रायोजित सुरक्षा 2024 सम्मेलन में बोलते हुए, मंत्री ने कहा कि उनका विभाग दोपहिया वाहन कंपनियों से बड़े पैमाने पर खरीदारों को छूट पर हेलमेट देने का अनुरोध करेगा। अधिकांश दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहन चालक शामिल हैं।

उन्होंने कहा, "यह चिंताजनक है कि 45% दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहन शामिल हैं, और हेलमेट के उचित उपयोग से बड़ी संख्या में मौतों को रोका जा सकता था। हमें छोटी उम्र से ही सड़क सुरक्षा की संस्कृति विकसित करने के लिए अपने स्कूलों से शुरू करके शिक्षा और जागरूकता अभियानों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके अलावा, उद्योगों के साथ सहयोग, जैसे कि दोपहिया वाहन निर्माताओं को अपने वाहनों के साथ हेलमेट प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, जीवन बचाने में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है"।

“We should transform into a net energy exporter from a net energy importer. For this, we need your [automobile industry] support. It is difficult, but not impossible,” Nitin Gadkari said today while speaking at SIAM's 64th annual convention. https://t.co/IVmbiR0fdRpic.twitter.com/LV3QpTS2Yd