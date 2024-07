15 अगस्त 1947 को तिरंगे संग नेहरु ने बनाई थी ब्रिटिश यूनियन जैक की मेजबानी करने की योजना, लार्ड माउंटबेटन को पत्र लिखकर कही थी ये बात

भारत इस साल 15 अगस्त को आजादी के 77 साल का जश्न मनाएगा। हर साल गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के तमाम हिस्सों में तिरंगा फहराया जाता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु ने आजादी के समय एक ऐसा काम किया था, जिसकी चर्चा आज भी होती है। दरअसल, नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को तिरंगे के साथ ब्रिटिश यूनियन जैक की मेजबानी करने की योजना बनाई थी।

द एनालाइजर ने ट्वीट कर लिखा, "नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को तिरंगे के साथ ब्रिटिश यूनियन जैक की मेजबानी करने की योजना बनाई थी। यह खुलासा 10 अगस्त 1947 को नेहरू द्वारा माउंटबेटन को लिखे गए पत्र में मिलता है।" साथ में साझा की गई तस्वीर एक पत्र की है, जोकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लार्ड माउंटबेटन को लिखी थी।

Nehru planned to host the British Union Jack alongside the tricolour on 15 August 1947.



This revelation is found in a letter dated 10 August 1947, written by Nehru to Mountbatten



From: "Selected Works of Nehru" (S2), a collection overseen by Indira's Govt.