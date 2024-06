NEET 2024: रिजल्ट में हुई गड़बड़ी को लेकर Physics Wallah के अलख पांडे SC पहुंचे, कुछ देर में होगी सुनवाई

Highlights नीट रिजल्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे फिजिक्स वाला के प्रमुख अलख पांडे हालांकि, अभी केस में सुनवाई शुरू होनी बाकी है सोमवार को खुद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कैंडिडेट्स का समर्थन किया

NEET 2024: एनटीए द्वारा नीट परीक्षा के परिणाम जारी किए गए और इसे लेकर देश भर में आक्रोश पैदा हो गया। क्योंकि एक साथ 67 बच्चों के 720 अंक आना और उनका सूची में टॉप पर चले जाना, ये काफी चौंकाने वाली बात थी। इसी पर देश भर के अभ्यर्थियों ने हल्ला बोल दिया, वे ही नहीं अब तो इस मामले ने राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है। इस क्रम में बीते सोमवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर उन सभी कैंडिडेट का सपोर्ट किया, जिनके रिजल्ट पर इसका असर पड़ा। अब ऐसे में फिजिक्सवाला के सीईओ ने आज ऐलान किया कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करने जा रहे हैं।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर ट्वीट करते हुए कहा, 'अपने वकील साईं दीपक जे के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं, आज सुबह 10:30 बजे, एनटीए के खिलाफ हमारी याचिका का उल्लेख करने के लिए। मुझे न्यायालय और हमारी न्यायपालिका प्रणाली पर विश्वास है। हमारे छात्रों को न्याय मिलेगा'। उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में मामले को दाखिल कर दिया है, अब इस पर शीर्ष अदालत की अवकाश पीठ के जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह इस मामले की सुनवाई करेगी।

Going to the Hon'ble Supreme Court with our advocate @jsaideepak, today at 10:30 am, to get our petition against NTA mentioned.

I believe in the court and our judiciary system. Our students will get justice.#SupremeCourt@NTA_Exams#NEET