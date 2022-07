‘ओडिशा की बेटी’ मुर्मू के गृह नगर रायरंगपुर में जश्न का माहौल, मिठाइयां बांटी और पटाखे फोड़े, भाजपा नेता पात्रा ने स्थानीय लोगों के साथ नृत्य किया, देखें वीडियो

Highlights पहाड़पुर गांव में भी देखने को मिला जोकि मुर्मू का ससुराल है। रायरंगपुर में मिठाइयां बांटी और पटाखे फोड़कर खुशी जतायी। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में भी कार्यकर्ताओं ने मुर्मू की जीत पर जश्न मनाया।

रायरंगपुरः भाजपा नेता संबित पात्रा ने ओडिशा के पिपिली के जसुपुर गांव में स्थानीय लोगों के साथ नृत्य किया और जश्न मनाया। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ‘ओडिशा की बेटी’ द्रौपदी मुर्मू भारत की नई राष्ट्रपति चुनी गई हैं। राष्ट्रपति पद की दौड़ में विजेता बनकर उभरी मुर्मू के गृह नगर रायरंगपुर समेत पूरे राज्य में जश्न का माहौल है।

मयूरभंज जिले के रायरंगपुर शहर स्थित मुर्मू के आवास के बाहर लोगों का जमावड़ा लगा है और वे आदिवासी संगीत पर थिरक रहे हैं। उत्सव का ऐसा ही नजारा जिले के पहाड़पुर गांव में भी देखने को मिला जोकि मुर्मू का ससुराल है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की उम्मीदवार मुर्मू का समर्थन करने वाले ओडिशा की सत्तारूढ़ पार्टी बीजू जनता दल (बीजद) के कार्यकर्ताओं समेत आम लोगों ने रायरंगपुर में मिठाइयां बांटी और पटाखे फोड़कर खुशी जतायी।

#WATCH | BJP leader Sambit Patra dances and celebrates with the locals in Jasuapur village in Pipili, Odisha as NDA's Presidential candidate #DroupadiMurmu gets elected as the new President of India. pic.twitter.com/YvJWUci2UC