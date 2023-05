एनसीपी नेता जयंत पाटिल को ईडी ने आईएल एंड एफएस केस में किया तलब, जानें क्या है मामला

By मनाली रस्तोगी | Published: May 11, 2023 10:08 AM

इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से संबंधित कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को प्रवर्तन निदेशालय ने तलब किया है।

(फोटो क्रेडिट- ANI)