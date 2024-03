Narendra Modi In Meerut Rally: 'भ्रष्टाचार पर एक्शन जरूर होगा', मोदी झुकने वाला नहीं है, मेरठ से गरजे पीएम मोदी

Highlights मेरठ की धरती से इंडिया गठबंधन पर बरसे पीएम मोदी मोदी ने कहा भ्रष्ट्राचार के खिलाफ एक्शन जरूर होगा मोदी ने कहा जिसने देश को लूटा है, उसे लौटाना ही पड़ेगा

Narendra Modi In Meerut Rally:लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक धरती पर विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं भ्रष्ट्राचार पर कार्रवाई कर रहा हूं तो कुछ लोग बौखला गए हैं वह अपना आपा खो बैठे हैं। मैं कहता हूं मैं मोदी की गारंटी कहती है कि भ्रष्ट्राचार हटाओ वो कहते हैं भ्रष्ट्राचारी बचाओ। भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक्शन होगा और जरूर होगा। जिसने देश को लूटा है, उसे लौटाना ही पड़ेगा।

#WATCH | Meerut, UP: On the Katchatheevu Island, Prime Minister Narendra Modi says "Today, another anti-national act of Congress has come before the country. Katchatheevu is an island in Tamil Nadu, off the coast of India, between Sri Lanka and Tamil Nadu and this island is… pic.twitter.com/ef5c9tEbqz — ANI (@ANI) March 31, 2024

पीएम मोदी ने कहा कि इनको लगता है कि मोदी डर जाएगा। मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। जिनका धन लूटा है उन्हें लौटा भी रहा हूं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का समय आ गया है। भारत चल पड़ा है। मोदी है झुकने वाला नहीं है, भष्ट्राचार पर एक्शन जरूर होगा।

आज भारत में तेजी से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। आज भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। आज हर सेक्टर में नौजवानों के लिए नए अवसर बन रहे हैं। आज देश की नारीशक्ति, नए संकल्पों के साथ आगे आ रही है। आज भारत की साख नई ऊंचाई पर है, पूरी दुनिया भारत को भरोसे से देख रही है।

#WATCH | Meerut, Uttar Pradesh | Prime Minister Narendra Modi says, "During Congress rule, thousands of crores of rupees of poor, small investors, and banks were wrongfully confiscated... We have confiscated the property of the corrupt people and more than Rs 17000 crore have… pic.twitter.com/QzD83VTwg8 — ANI (@ANI) March 31, 2024

पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा, ये लोगों को असंभव लगता था, लेकिन राम मंदिर भी बना है और हर रोज वहां लाखों लोग दर्शन के लिए भी जा रहे हैं। हमारी सरकार तीसरे कार्यकाल की तैयारी में अभी से जुट गई है।

#WATCH | Meerut, UP: Prime Minister Narendra Modi says "...In the last 10 years, the country has seen that we have started the fight against corruption, we have ensured that no middleman can steal money from the poor...I am fighting against corruption and because of this, some… pic.twitter.com/zbqJQ8AL1v — ANI (@ANI) March 31, 2024

हम आने वाले पांच साल का रोडमैप बना रहे हैं। पहले 100 दिनों में हमें कौन-कौन से बड़े फैसले लेने हैं, इस पर तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि बीते 10 वर्षों में तो आपने विकास का ट्रेलर ही देखा है, अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। 2024 का चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है।

