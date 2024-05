Narendra Modi In Etawah: 'मेरे और योगी जी के बच्चे नहीं हैं', हम आपके बच्चों के लिए खप रहे हैं', चुनावी सभा में बोले पीएम मोदी

Highlights पीएम मोदी ने इटावा में चुनावी सभा को किया संबोधित सपा-कांग्रेस पर बोले मोदी, वह चुनाव लड़ रहे हैं अपने भविष्य के लिए सपा-कांग्रेस एससी-एसटी-ओबीसी का आरक्षण छीनकर धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं

Narendra Modi In Etawah: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को उत्तर प्रदेश के इटावा में थे। यहां पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मोदी रहे या न रहे यह देश हमेशा रहेगा। पीएम ने पूछा कि यह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग क्या कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि यह चुनाव लड़ रहे हैं अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। और मोदी किसके लिए खप रहा है।

#WATCH | Addressing a public gathering in Etawah, Uttar Pradesh, Prime Minister Narendra Modi says, "...'Modi rahe na rahe desh hamesha rahega'. What is Congress & SP doing? They are contesting elections for their future and for the future of their children. 'Modi kis ke liye… pic.twitter.com/jV6zfpxMSt