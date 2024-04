Narendra Modi In Aonla: 'मृत्यु के बाद संपत्ति आपके संतान को नहीं मिलेगी, आधी से ज्यादा संपत्ति, सपा-कांग्रेस जब्त कर लेगी', चुनावी सभा में बोले मोदी

Highlights मोदी आपकी सेवा में जीवन का पल-पल और शरीर का कण-कण खपाने के लिए निकला हुआ है भाजपा विकसित भारत के लिए गरीब, किसान, युवा और नारीशक्ति को सशक्त कर रही है बरेली और बदायूं के किसानों को ही पीएम किसान सम्मान निधि के 600 करोड़ रुपए मिल चुके हैं

Narendra Modi In Aonla: लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। पीएम मोदी ने आंवला लोकसभा क्षेत्र में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आप जो ये स्नेह और प्यार बरसाते हैं, यही मेरी पूंजी है। आपका ये प्यार ही मेरे जीवन की ऊर्जा है। विशेष रूप से माताएं-बहनें इतनी विशाल संख्या में यहां आई हैं, मोदी आपकी सेवा में जीवन का पल-पल और शरीर का कण-कण खपाने के लिए निकला हुआ है।

#WATCH | Uttar Pradesh: Addressing a public rally in Bareilly, PM Narendra Modi says, "This election is an election to completely free the country from the mentality of 1000 years of slavery. This election is an election that will give new heights to India's self-respect..."… pic.twitter.com/YU23CktEZs