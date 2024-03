PM Modi In Pathanamthitta: 'कांग्रेस-लेफ्ट', जहां से हारते हैं वहां लौटते नहीं, पीएम ने कहा, 'केरल में कमल खिलने वाला है

Highlights पीएम ने कहा कि इस बार केरल में कमल खिलने वाला है कांग्रेस और लेफ्ट की स्थिति यह है कि जिस राज्य से यह चुनाव हारते हैं वहां यह दोबारा वापसी नहीं कर पाते हैं पीएम ने कहा कि महिलाएं, युवा और केरल के समाज का हर वर्ग भय में जी रहा है

PM Modi In Kerala: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को केरल के दौरे पर थे। पीएम ने इस दौरान एक सभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि इस बार केरल में कमल खिलने वाला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट की स्थिति यह है कि जिस राज्य से यह चुनाव हारते हैं वहां यह दोबारा वापसी नहीं कर पाते हैं। कांग्रेस ने सत्ता के लालच में जिस तरह से खेल खेलें, राज्यों को बर्बाद किया। लोग अच्छी तरह जानते हैं।

जिस राज्य से यह पराजित होते हैं वहां के लोग इन्हें वापिस लौटने नहीं देते। तमिलनाडु ने 1962 में आखिरी चुनाव जीता था, यूपी, गुजरात बिहार में कांग्रेस 4 दशक पहले आखिरी चुनाव जीता। उड़ीसा में भी कांग्रेस 3 दशक से बाहर ही है। देश के कितने ही राज्यों से बाहर है। कांग्रेस का एक भी सांसद नहीं है। त्रिपुरा, बंगाल इन राज्यों से लेफ्ट पार्टियों का सितारा चमकता था।

#WATCH | PM Modi in Kerala, says, "Kerala's culture is connected with spirituality, but UDF and LDF are known for crushing this. The culture of Kerala promotes peace but UDF and LDF believe in political violence. LDF is known for looting through gold, UDF's identity is from solar… pic.twitter.com/ghuwzAyH1X — ANI (@ANI) March 15, 2024

3 से 4 दशक तक इन्हीं की चलती थी। त्रिपुरा बंगाल से उन्हें हटाया तो कितने ही साल हो गए कांग्रेस और लेफ्ट को घुसने नहीं दिया जाता है। लोगों को पता है कि कांग्रेस पर भरोसा किया। जितने साल लेफ्ट पर भरोसा किया। उतने साल सर्वाधिक नुकसान हुआ।

#WATCH | PM Modi addresses a public rally in Kerala's Pathanamthitta, ahead of Lok Sabha elections



"BJP is encouraging the youth here. BJP candidate from Pathanamthitta, Anil K Antony is full zeal to serve you (the public). The politics of Kerala need this kind of freshness.… pic.twitter.com/tirs55XV0c — ANI (@ANI) March 15, 2024

पीएम मोदी ने कहा कि केरल में भ्रष्ट और नाकाबिल सरकार होने का बहुत बड़ा नुकसान केरल के सभी लोगों को उठाना पड़ा रहा है। पथनमथिट्टा का माहौल बता रहा है कि इस बार केरल में कमल खिलने जा रहा है। बीजेपी यहां की युवा ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। इसलिए केरल के लोग कह रहे है कि अबकी बार 400 पार। उन्होंने कहा कि केरला में बीजेपी के सांसद होंगे तो यहां की भावनाओं को केंद्र तक आसानी से पहुंचाया जाएगा।

PM Modi in Kerala says, "The political parties which aim only to get power can never work for the welfare of people. LDF and UDF pretend to fight with each other here but in Delhi, they hug each other. Congress and the Left have looted Kerala. The people of Kerala have understood… pic.twitter.com/BeGdlwG7gw — ANI (@ANI) March 15, 2024

पीएम ने कहा कि महिलाएं, युवा और केरल के समाज का हर वर्ग भय में जी रहा है, और राज्य पर शासन करने वाले लोग शांतिपूर्ण नींद का आनंद ले रहे हैं। केरल को बचाने का एकमात्र रामबाण इलाज कांग्रेस और एलडीएफ से छुटकारा पाना है। यह एकमात्र समाधान है जिसके माध्यम से केरल के लोगों को न्याय मिलेगा।

Web Title: Narendra Modi address public meeting in Pathanamthitta Kerala live updates