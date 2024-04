Bihar Lok Sabha Chunav 2024 Updates: 'किसी की मां ने दूध नहीं पिया है जो संविधान को बदल दे', लालू पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का तंज

Highlights लालू प्रसाद यादव से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पूछे कई सवाल चौधरी ने कहा, नौकरी के लिए गरीबों की जमीन लूटने वालें हमें ना बताएं कि संविधान की रक्षा कैसे की जाती है प्रभु श्री राम को सैकडों वर्षो तक टेंट में रखा गया था तो कहां थें आप

Bihar Lok Sabha Chunav 2024 Updates: बिहार के डिप्टी सीएम व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर जोरदार निशाना साधा है। चौधरी ने कहा कि देश में जब तक नरेन्द्र मोदी जिन्दा है किसी की मां ने दूध नहीं पिया है जो संविधान को बदल दे। चौधरी ने आगे लालू प्रसाद यादव पर तंज कसते हुए कहा कि आप बताए कि जब संविधान को दरकिनार कर मनमोहन सिंह गरीब,दलितों की संपत्ति पर मुसलमानों का पहला हक़ बता रहे थें तो कहां थें आप।

जब संविधान के पन्नों पर उकेरे प्रभु श्री राम को सैकडों वर्षो तक टेंट में रखा गया था तो कहां थें आप। नौकरी के लिए गरीबों की जमीन लूटने वालें हमें ना बताएं कि संविधान की रक्षा कैसे की जाती है।

मालूम हो कि लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है। दो फेज में मतदान हो चुका है। 26 अप्रैल को बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। इनमें किशनंगज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में मतदान प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

संविधान पर आरोप-प्रत्यारोप

बिहार इंडिया गठबंधन के नेता लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी के कई नेताओं ने कहा कि है कि लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए 400 सीट जीतेगा तो वह संविधान बदल देंगे। आरजेडी नेता मीसा भारती ने बीते दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर कहा था कि पीएम जो आरोप लगा रहे हैं क्या वे अपने नेताओं का बयान नहीं सुन रहे हैं।

उनके नेता कह रहे हैं कि हमें 400 पार करना है क्योंकि हम संविधान में संशोधन करना चाहते हैं। पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं तो जबाव क्यों नहीं दे रहे हैं कि 10 साल बीत गए, बिहार में कब फैक्ट्री लगेगी। चीनी मिलों की चाय पीएम कब पीएंगे। हालांकि, पीएम मोदी से लेकर एनडीए के नेता कह रहे हैं कि संविधान को नहीं बदला जाएगा। बस इंडी गठबंधन वाले गुमराह कर रहे हैं।

