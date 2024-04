पाकिस्तान में इंटरनेट सेवाएं बाधित हुई, समुद्री केबल के क्षतिग्रस्त होने से इंटरनेट स्पीड में भारी गिरावट, ठीक होने में एक महीना लगेगा

Highlights पाकिस्तान में इंटरनेट स्पीड में भारी गिरावट सिंगापुर को पाकिस्तान और यूरोप से जोड़ने वाली समुद्री फाइबर ऑप्टिक केबल के क्षतिग्रस्त पनडुब्बी केबल पर कुल पांच कट आए हैं

Internet Speed Down in Pakistan: पाकिस्तान में इंटरनेट स्पीड में भारी गिरावट आई है। ऐसा सिंगापुर को पाकिस्तान और यूरोप से जोड़ने वाली समुद्री फाइबर ऑप्टिक केबल के क्षतिग्रस्त होने के कारण हुआ है। इस कारण मुख्य रूप से इंडोनेशिया के पास, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप में इंटरनेट की पहुंच बाधित हो गई है। जानकारी के अनुसार पनडुब्बी केबल पर कुल पांच कट आए हैं जिसके कारण इंटरनेट सेवाएं विशेष रूप से पूर्व से रूट की गंभीर रूप से प्रभावित हुई हैं।

Damaged sea cables cause internet disruption across Pakistan More details: https://t.co/RrVA6qoylP #ARYNews pic.twitter.com/Ik4ecbwdK9

समुद्री फाइबर ऑप्टिक केबल की रम्मत के प्रयास चल रहे हैं लेकिन पूरी तरह से बहाल होने में लगभग एक महीने का समय लगने की उम्मीद है। इंटरनेट कनेक्टिविटी को ठीक करने के तमाम प्रयास हो रहे हैं। लेकिन प्रयासों के बावजूद, उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट इस्तेमाल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

Internet users are facing a significant setback as the fiber optic cable connecting Singapore to Pakistan and Europe has suffered damage from multiple points.#Pakistan#Underwater#Seacable#Internet#Disruptionpic.twitter.com/4jgyxJCDU8