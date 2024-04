Archery World Cup 2024: झमाझम बरस रहे गोल्ड, अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वेनाम ने स्वर्ण पदक जीता, शंघाई में स्वर्ण पदकों की हैट्रिक

Highlights भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने इटली को 236 . 225 से हराया। पहले चरण में कम्पाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत है। नीदरलैंड की टीम में माइक शोलेसर, सिल पीटर और स्टेफ विलेम्स थे।

Archery World Cup 2024: भारतीय तीरंदाजी टीम ने विश्व कप में धमाल कर दिया। शनिवार को तीन गोल्ड (Gold) पर कब्जा कर लिया। भारत के अभिषेक वर्मा (Abhishek Verma) और ज्योति सुरेखा वेनाम (Jyothi Surekha Vennam) ने शंघाई में तीरंदाजी विश्वकप के पहले चरण में कम्पाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत है। इससे पहले भारतीय पुरुष और महिला कंपाउंड टीमों ने तीरंदाजी विश्व कप के पहले चरण में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीते। भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने इटली को 236 . 225 से हराया।

India''s Abhishek Verma and Jyothi Surekha Vennam win gold in compound mixed team event at Archery WC Stage 1 in Shanghai