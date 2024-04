Priyanka Gandhi In Valsad: 'लोहे के सीने हैं हमारे, इनका 56 इंच का सीना नहीं', पीएम मोदी पर प्रियंका गांधी का तंज

Highlights प्रियंका गांधी ने वलसाड में एक चुनावी सभा को संबोधित किया प्रियंका गांधी ने कहा, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो मंच पर आकर जनता से झूठ बोलते हैं प्रियंका ने कहा कि पीएम मोदी लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं

Priyanka Gandhi In Valsad: लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी शनिवार को गुजरात दौरे पर थी। प्रियंका गांधी ने वलसाड में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र की इस बार बहुत चर्चा है। इस बार हमने इसे 'न्यायपत्र' का नाम दिया है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों से बड़ी-बड़ी बातें की गई है। लेकिन आपके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं हुए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा राहुल गांधी ने एक न्याय यात्रा निकाली।

ये कहने के लिए कि अब देश को न्याय चाहिए। क्योंकि आपके साथ अन्याय हो रहा है। प्रियंका ने अपने भाषण पर पीएम मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी झूठ बोलते हैं। देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो मंच पर आकर जनता से झूठ बोलता है। उन्होंने कहा कि पीएम ने हमारे परिवार के किसी सदस्यों को नहीं छोड़ा। सभी को गालियां देते हैं, पर कोई बात नहीं वह देते रहे। प्रियंका ने कहा कि 56 इंच का सीना इनका नहीं, लोहे के सीने हैं हमारे।

#WATCH | Gujarat: Congress National General Secretary Priyanka Gandhi Vadra addresses a public meeting in Valsad.



She says, "You must have seen, the BJP leaders have said that they want to change the Constitution and PM Modi contradicts that statement... This is a dangerous… pic.twitter.com/IqkDFJ9xkM