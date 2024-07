Mumbai Rains: भारी बारिश की संभावना 12 जुलाई तक बढ़ी, IMD ने जारी की 'ऑरेंज अलर्ट' की चेतावनी

Highlights अगले 24 घंटे प्रदेश वासियों को रहना होगा अलर्ट भारी बारिश से हो सकता है कई जगह जलभराव वहीं, आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी जारी की

Mumbai Rains: भारतीय मौसम विभाग ने सोमवार को 'भारी से ज्यादा बारिश' होने पर मुंबई के लिए अगले 24 घंटे मुश्किल भरे होने की संभावना जताई है। इसे देखते हुए आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी जार कर दी है। साथ में ये भी कहा कि यह बारिश आगामी 12 जुलाई तक ऐसे ही होने वाली है। शहर में भारी बारिश के कारण मुंबई में लोकल ट्रेन सेवाएं, हाईवे और उड़ान सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं।

भारी बारिश पर सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुंबई में बीती रात से 300 मिमी बारिश हो चुकी है, उन्होंने बताया कि रेलवे के 200 पानी के पंप और 400 से ज्यादा बीएमसी के पानी के टैंक मुंबई को साफ करने में लगे हुए, पानी को बाहर निकालने के लिए मशक्कत जारी है। वहीं, ट्रेनों को सेंट्रल और हार्बर लाइन पर रिज्यूम कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सेना, नौसेना और वायु सेना अलर्ट पर हैं।

On Mumbai rains, Maharashtra CM Eknath Shinde says, "Since last night, Mumbai has received 300mm rain, around 200 water pumps of the Railways and more than 400 BMC water pumps are in service to drain out water. Trains on the Central and Harbour lines have resumed. Disaster… pic.twitter.com/6qepoGOLdW — ANI (@ANI) July 8, 2024

वहीं, प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश के कारण लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया। मुंबई में भारी बारिश के कारण जलभराव होने पर लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मध्य रेलवे ने कहा कि विभिन्न स्थानों पर जलभराव के कारण, सीएसएमटी-ठाणे के बीच मेन लाइन-डाउन और अप फास्ट लाइन पर ट्रेन सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं।

Despite heavy downpour, #MumbaiLocals in WR's Suburban section are running normally to ensure a safe commute for Mumbaikars



High capacity water pumps are being utilised to drain water & Railway staff across the section are closely monitoring the situation to keep Mumbai's… pic.twitter.com/5TUppJlxmo — Western Railway (@WesternRly) July 8, 2024

महाराष्ट्र के चूनाभट्टी में जलभराव के कारण हार्बर लाइन सेवाएं अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई हैं। समाजार एजेंसी के अनुसार सोमवार रात 1 बजे से सुबह 7 बजे तक 6 घंटों में मुंबई में कई स्थानों पर 300 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण उपनगरीय ट्रेन सेवाएं बाधित हो गई हैं।

A couple was safely rescued after their car was stuck in the waterlogging under the Sainath Subway, Malad



Due to rainwater accumulation, the Sainath Subway is still closed for vehicular traffic. #MonsoonTrafficUpdates#MTPTrafficUpdatespic.twitter.com/jkenzsHAeg — Mumbai Traffic Police (@MTPHereToHelp) July 8, 2024

मलाड के साईनाथ सबवे के नीचे जलभराव में कार फंसने के बाद एक दंपति को सुरक्षित पुलिस के द्वारा बचाया गया। भारी बारिश का पानी जमा होने के कारण साईनाथ सबवे अभी भी वाहनों के आवागमन के लिए बंद है।

