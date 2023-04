मुंबई मेट्रो पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 10 लाख रुपये का जुर्माना, दो हफ्ते में जुर्माना भरने का दिया निर्देश, जानें वजह

Highlights मुंबई मेट्रो पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राशि मुख्य वन संरक्षक को जमा की जाएगी।

नई दिल्ली: मुंबई मेट्रो को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आरे जंगल में अनुमति से परे पेड़ों की कटाई के लिए दो सप्ताह के भीतर 10 लाख रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) की ओर से 84 से अधिक पेड़ों को काटने के लिए पेड़ प्राधिकरण को स्थानांतरित करना अनुचित था।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राशि मुख्य वन संरक्षक को जमा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई मेट्रो को 15 मार्च 2023 के वृक्ष प्राधिकरण के फैसले का पालन करने के लिए भी कहा और कार शेड विकसित करने के लिए आरे जंगल से 177 पेड़ गिराए। पीठ ने कहा, "एमएमआरसीएल दो हफ्ते के भीतर वन संरक्षक को 10 लाख की राशि प्रदान करे। संरक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि सभी वनीकरण जो निर्देशित किया गया है पूरा हो गया है।"

Supreme Court says the amount will be deposited to the Chief Conservator of Forests. Supreme Court also asks Mumbai Metro to comply with tree authority's decision of March 15, 2023 and fell 177 trees from the Aarey forest to develop a car shed.