मुंबई: बीएमसी ने बांद्रा में उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना दफ्तर को किया ध्वस्त, बताया अवैध निर्माण

Highlights बीएमसी ने उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना के बांद्रा स्थित शाखा कार्यालय पर चलाया बुलडोजर गिराया गया शिवसेना (यूबीटी) का दफ्तर ठाकरे परिवार के निवास मातोश्री से बहुत ज्यादा दूर नहीं है उद्धव गुट के नेता सचिन अहीर ने कहा कि बीएमसी की कार्रवाई बिना किसी पूर्व नोटिस के है

मुंबई: बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कारपोरेशन (बीएमसी) ने गुरुवार को उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना के बांद्रा स्थित शाखा कार्यालय को जमींदोज कर दिया है। जानकारी के अनुसार गिराया गया यूबीटी का दफ्तर निर्मल नगर इलाके में है और यह ठाकरे परिवार के निवास मातोश्री से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। खबरों के अनुसार इस भवन को लेकर एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना गुट और उद्धव ठाकरे के गुट में तीखी रार चल रही थी।

बताया जा रहा है कि बीएमसी ने उद्धव ठाकरे के जिस दफ्तर पर बुलडोजर चलाया है वो 40 साल पुरानी बताई जा रही है। इस संबंध में उद्धव गुट के नेता सचिन अहीर ने कहा कि बीएमसी ने यह कार्रवाई बिना किसी पूर्व नोटिस के की है। वहीं बीएमसी का कहना है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना गुट का यह दफ्तर अवैध है। इस कारण भवन को गिराया गया है।

#WATCH | Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) today demolished an 'illegally' constructed 'shakha' (unit) linked to the Uddhav Thackeray faction in Mumbai's Nirmal Nagar pic.twitter.com/4DnAHztqx7