Mukhtar Ansari Funeral: गाजीपुर पहुंची मुख्तार अंसारी का शव, आज सुपुर्द-ए-खाक होगा माफिया, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

Mukhtar Ansari Funeral: गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी का शव पुलिस सुरक्षा के बीच गाजीपुर पहुंच गया है। 28 मार्च को दिल का दौरा पड़ने के कारण माफिया मुख्तार की मौत हो गई थी। गाजीपुर में अंसारी के आवास पर उसका शव पहुंचने के बाद आज उन्हें दफनाया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होकर गुजरने वाले 400 किलोमीटर लंबे मार्ग पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शव ले जाने वाली एम्बुलेंस के साथ पुलिस वाहन भी थे।

गाजीपुर में शव शुक्रवार देर रात पहुंचने के बाद मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबगतुल्लाह अंसारी ने कहा, "हमें कुछ देरी के बाद शव मिला, इसलिए अंतिम संस्कार आज रात नहीं किया जा सकता। यह कल सुबह किया जाएगा। मैं सभी से उनके लिए प्रार्थना करने का अनुरोध करता हूं।"

इससे पहले दिन में बांदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद मुख्तार अंसारी का शव बांदा से गाजीपुर ले जाया गया। बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में पोस्टमॉर्टम के बाद शाम 5.45 बजे गैंगस्टर का शव लेकर 26 गाड़ियों का काफिला गाजीपुर के लिए रवाना हुआ।

#WATCH | Uttar Pradesh: Mortal remains of gangster-turned-politician Mukhtar Ansari, who died on March 28 after suffering a cardiac arrest, brought to his residence in Gazipur for last rites. pic.twitter.com/YVy1I7pMKF

पुलिस ने कहा कि अंसारी के परिवार के दो वाहनों के साथ-साथ एम्बुलेंस के साथ 24 पुलिस वाहन काफिले में हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शव ले जाने वाली एम्बुलेंस के अंदर मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी और अब्बास अंसारी की पत्नी और उनके दो चचेरे भाई मौजूद थे।

जानकारी के अनुसार, गाजीपुर के मोहम्मदाबाद के काली बाग स्थित पारिवारिक कब्रिस्तान में कब्र खोदी गई है।

मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार से पहले उनके गाजीपुर स्थित आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

समाजवादी पार्टी के विधायक और मुख्तार अंसारी के भतीजे मोहम्मद सुहैब अंसारी ने लोगों से मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया और कहा कि सभी को उनके अंतिम दर्शन का मौका मिलेगा।

उन्होंने कहा, "अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। सभी को उन्हें देखने का मौका मिलेगा। मैं यहां मौजूद सभी लोगों से शिष्टाचार बनाए रखने का अनुरोध करता हूं..."

एसपी गाजीपुर ने कहा कि अनुष्ठान सुबह 10 बजे किया जाएगा और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

#WATCH | Mohammadabad | SP Gazipur says, "The last rites will be conducted as per rituals at 10am today. The body is kept at his home right now. Adequate police and paramilitary personnel are deployed."#UttarPradeshpic.twitter.com/a43jJ2pRAV