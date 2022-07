MP Municipal Election Result: एमपी में आप ने बीजेपी और कांग्रेस को चौंकाया, सिंगरौली महापौर सीट पर रानी अग्रवाल ने किया कब्जा, 9,159 मतों से जीतीं

Highlights आम आदमी पार्टी ने सिंगरौली में मेयर का पद जीतकर सबको चौंका दिया है। 9,159 मतों के अंतर से हराकर चुनाव जीता। आप ने पहली बार मध्य प्रदेश में निकाय चुनावों में कदम रखा है।

पहली बार निकाय चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने सिंगरौली में मेयर का पद जीतकर सबको चौंका दिया है। आप उम्मीदवार रानी अग्रवाल ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चंद्र प्रताप विश्वकर्मा और कांग्रेस उम्मीदवार अरविंद चंदेल को हराकर 9,159 मतों के अंतर से हराकर चुनाव जीता।

AAP's GRAND ENTRY IN MADHYA PRADESH‼️



Our Mayoral Candidate @AAPRaniAgrawal WINS Singrauli 🥳



Congratulations to our winning councillors as well



Madhya Pradesh welcomes '@ArvindKejriwal Model of Governance' with open arms#SingrauliMeinBhiKejriwalpic.twitter.com/aAQR8qUZmR