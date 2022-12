नए साल से पहले मदर डेयरी ने ग्राहको को दिया झटका! 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए दूध के दाम, पांचवीं बार किया इजाफा

Highlights मदर डेयरी ने एनसीआर में फुल-क्रीम, टोंड और डबल टोंड दूध के दामों में बढ़ोतरी की है। कंपनी ने दूध के दामों में प्रति लीटर 2 रुपए की वृद्धि की है। गाय के दूध और टोकन वाले दूध के दामों में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

नई दिल्लीः दूध बेचने वाली टॉप कंपनी मदर डेयरी ने पांचवीं बार दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। मदर डेयरी ने एनसीआर में फुल-क्रीम, टोंड और डबल टोंड दूध के दाम दो रुपये प्रति लीटर बढ़ाए। मूल्यवृद्धि मंगलवार से लागू होगी। हालांकि गाय के दूध और टोकन वाले दूध के दामों में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

मदर डेयरी दिल्ली एवं आसपास के इलाकों में रोजाना 30 लाख लीटर से अधिक दूध की बिक्री करती है। मदर डेयरी ने कहा कि फुल क्रीम दूध का दाम अब 66 रुपये प्रति लीटर हो गया है जबकि टोंड दूध की संशोधित कीमत 53 रुपये प्रति लीटर होगी। वहीं डबल टोंड दूध के दाम रुपये बढ़कर 47 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। हालांकि, कंपनी ने गाय के दूध की थैली एवं टोकन से खरीदे जाने वाले दूध के दाम नहीं बढ़ाए हैं।

मदर डेयरी ने इस कीमत वृद्धि के लिए दुग्ध उत्पादक किसानों से की जाने वाली खरीद की लागत बढ़ने को जिम्मेदार बताया है। कंपनी ने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस साल दूध की खरीद लागत करीब 24 प्रतिशत तक बढ़ गई है। कंपनी ने कहा, ‘‘दुग्ध उद्योग के लिए यह एक अप्रत्याशित साल रहा है। हमें त्योहारों के बाद भी उपभोक्ताओँ और संस्थानों दोनों से ही मांग में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं कच्चे दूध की खरीद दिवाली के बाद भी तेजी नहीं पकड़ पाई है।’’

मदर डेयरी कंपनी की ओर से जारी दूध की नई कीमतें मंगलवार से लागू होंगी। बता दें कि कंपनी इससे पहले चार बार दूध के दाम बढ़ा चुकी है। पिछली बार नवंबर में 2 रुपए की बढ़ोतरी की थी। फुल क्रीम दूध में 1 रुपये और टोकन से मिलने वाले दूध पर 2 रुपये और बढ़ाए गए थे। वहीं अक्टूबर में कंपनी ने फुल क्रीम दूध पर 2 रुपये बढ़ाए थे जिसके बाद अमूल ने भी अपने ग्राहकों के लिए दूध को 2 रुपये महंगा कर दिया था।

