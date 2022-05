दुनियाभर में 10 करोड़ से अधिक लोग विस्थापित हुए, UN शरणार्थी संस्था ने कहा- हिंसा, उत्पीड़न और मानवाधिकार उल्लंघन जिम्मेदार

By विशाल कुमार | Published: May 23, 2022 08:54 AM

यूक्रेन में युद्ध के कारण लाखों लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा जबकि इथियोपिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जैसी जगहों पर लंबे समय से जारी संघर्षों के कारण लोगों ने अपना घर छोड़ दिया।

(फोटो: UN)