Monsoon: दक्षिण-पश्चिम मानसून की शुरुआत में थोड़ा विलंब, चार जून को दस्तक देने की संभावना

Highlights भारत में अब तक मानसून पूर्व मौसम में 28 प्रतिशत अधिक बारिश हो चुकी है। मध्य क्षेत्र में सामान्य से 268 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के आंकड़ों में यह जानकारी दी गई।

Monsoon: भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि केरल में दक्षिण-पश्चिम मानसून की शुरुआत में होगा थोड़ा विलंब, चार जून को दस्तक देने की संभावना है। आमतौर पर केरल में मानसून 1 जून को दस्तक देता है। कृषि क्षेत्र फसलों की पैदावार के लिए मुख्य रूप से मानसून की बारिश पर ही निर्भर रहता है।

Slight delay in southwest monsoon onset over Kerala; likely to be on June 4: IMD