मोकामा और गोपालगंज विधानसभा उपचुनावः बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे चिराग, पीएम मोदी के 'हनुमान' ने भाजपा को किया समर्थन

Highlights तीन नवंबर को दोनों सीटों पर मतदान होगा। राजद ने मोहन गुप्ता को मैदान में उतारा है। भाजपा 2005 से यह सीट जीतती आ रही है।

पटनाः बिहार के मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। लोक जन शक्ति पार्टी (रामविलास) के मुखिया चिराग पासवान ने कहा कि आगामी बिहार उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवारों के लिए करेंगे प्रचार। मुख्य मुकाबला बीजेपी और राजद के बीच है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'हनुमान' चिराग ने भाजपा को समर्थन किया है। बिहार में गोपालगंज विधानसभा सीट पर तीन नवंबर को होने वाले उपचुनाव में कड़ा मुकाबला होने के आसार हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इस सीट को बरकरार रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, वहीं सत्ताधारी महागठबंधन का सबसे बड़ा घटक राष्ट्रीय जनता दल (राजद) भाजपा को टक्कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है।

Will campaign for BJP candidates in Bihar by-polls: Chirag Paswan, head of Lok Jan Shakti Party (Ram Vilas)