"मोदीजी 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, आपके शासन में 'लोकतंत्र का नाश' हो रहा है", खड़गे ने किया पीएम मोदी पर हमला

Highlights मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है कांग्रेस प्रमुख खड़गे ने कहा कि मोदी शासन में एक के बाद एक संस्थाओं को धमकाया जा रहा है पूर्व चीफ जस्टिस को राज्यसभा, हाईकोर्ट के जज को टिकट, कौन प्रतिबद्ध न्यायपालिका चाहता है ?

नई दिल्ली:कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को कथित तौर पर न्यायपालिका को कमजोर करने वाले एक "विशिष्ट हित समूह" के खिलाफ चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को लिखी गई चिट्ठी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस पर किये गये हमले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर ''लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़'' करने और ''एक के बाद एक संस्थाओं को धमकाने'' का आरोप लगाया है।

कांग्रेस प्रमुख खड़गे ने सोशल प्लेफॉर्म 'एक्स' पर किये पोस्ट में कहा, ''प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप न्यायपालिका के बारे में बात कर रहे हैं। आप यह बेहद आसानी से भूल जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन 4 वरिष्ठ जजों ने एक अभूतपूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके मीडिया में खुलकर 'लोकतंत्र के विनाश' के खिलाफ चेतावनी दिया था और यह आपके शासन में हुआ था।”

