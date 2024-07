'मोदी पुतिन के सामने करेंगे षाष्टांग दंडवत': सुब्रमण्यम स्वामी ने रूस यात्रा से पहले प्रधानमंत्री पर किया हमला

Highlights सुब्रमण्यम स्वामी ने हमला करते हुए कहा- मॉस्को में मोदी पुतिन के सामने शाष्टांग दंडवत करेंगे इससे पहले कल स्वामी ने चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा था मोदी 8 और 9 जुलाई को रूस की यात्रा पर जाएंगे और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ चर्चा करेंगे

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8-9 जुलाई को रूस यात्रा से पहले वरिष्ठ भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उन पर एक नया हमला बोला है और उन्हें 'पंचतंत्र बैट' बताया है। शनिवार को सुब्रमण्यम स्वामी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "पुतिन ने मोदी को रूस आने के लिए बुलाया है। इसी समय, अमेरिका भारत को छोड़कर क्वाड सदस्यों के साथ बैठक कर रहा है। मोदी अब पूरी तरह से पंचतंत्र बैट बन गए हैं। मॉस्को में मोदी पुतिन के सामने शाष्टांग दंडवत करेंगे। अनुवाद संस्कृत में पारंगत एक रूसी महिला द्वारा किया जाएगा।"

कल स्वामी ने चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। स्वामी ने लिखा, "चीन के शी जिनपिंग ने डरे हुए मोदी और चूहे जयशंकर को बता दिया है कि उन्हें कहाँ जाना है। पिछले 4 सालों से चीनी भारतीय ज़मीन हड़प रहे हैं और काँपते हुए मोदी ने सिर्फ़ इतना कहा है, 'कोई आया नहीं...'। अगर मोदी चीनियों को नहीं भगाते हैं, तो उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए।"

