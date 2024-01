मोदी सरकार विजय माल्या, नीरव मोदी, संजय भंडारी जैसे भगोड़ों को लाएगी देश में वापस, एनआईए, ईडी और सीबीआई मिलकर करेंगी सर्जिकल स्ट्राइक

Highlights भगोड़े संजय भंडारी, नीरव मोदी और विजय माल्या को स्वदेश लाने में जुटी मोदी सरकार सरकार ने इन चूनाबाजों के देश वापसी की कमर कसी, इन्होंने देश के साथ की है अरबों की हेराफेरी इसके लिए सीबीआई, ईडी और एएनआई के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम यूके जा रही है

नई दिल्ली: मोदी सरकार देश के साथ करोड़ों-अरबों की ठगी करने वाले और देश छोड़कर विदेशों में छुपे हुए जालसाजों को उनके सिखचों से खिंचकर स्वदेश लाने की तैयारी में जुट गई है। जी हां, भारत सरकार ने उन चूनाबाजों को देश वापस लाने के लिए कमर कस ली है, जिन्होंने देश के करोड़ों करदाताओं की गाढ़ी कमाई को लेकर विदेश चंपत होने का काम किया है।

समाचार एजेंसी एएनआई के सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर किये एक पोस्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है, "रक्षा डीलर संजय भंडारी, हीरा व्यापारी नीरव मोदी और किंगफिशर एयरलाइंस के प्रमोटर विजय माल्या सहित भारत के सर्वाधिक वांछित भगोड़ों के प्रत्यर्पण में तेजी लाने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों की एक उच्च-स्तरीय टीम जल्द ही लंदन जाएगी।"

A high-level team of officers concerned from the Central Bureau of Investigation, Enforcement Directorate and National Investigation Agency would be heading soon to the UK to expedite the extradition of India's most wanted fugitives, including defence dealer Sanjay Bhandari,…