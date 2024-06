Modi Cabinet 3.0 : केंद्रीय मंत्री पद के लिए शिवराज सिंह चौहान ने ली शपथ, मोदी कैबिनेट में नई पारी के लिए मिली जगह

Highlights पीएम मोदी की कैबिनेट में शामिल हुए शिवराज सिंह चौहान वह पीएम की शपथ के बाद शपथ लेने वाले पहले 5 मंत्रियों में से थे मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले थे

Modi Cabinet 3.0 : लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद आखिरकार आज भारत में नई सरकार का गठन हो गया है। पिछली दो बार से प्रधानमंत्री पद पर बैठे नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पीएम पद की शपथ ले ली है। इसी के साथ ही उनके नए केंद्रीय मंत्री मंडल का विस्तार हो रहा है और कई नेता मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को मोदी 3.0 कैबिनेट में स्थान मिला है। शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री के रूप में राष्ट्रपति द्वारा शपथ ली।

विदिशा से पांच बार के सांसद और मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले शिवराज सिंह चौहान का एक लंबा राजनीतिक करियर रहा है। मध्य प्रदेश में शिवराज ने कई सालों तक सत्ता में सीएम पद संभाला है।

