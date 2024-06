Modi 3.0 Cabinet: एनडीए सरकार की पहली केंद्रीय कैबिनेट बैठक आवास योजना के तहत 3 करोंड़ घरों का ऐलान

Highlights PM मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में पहली केंद्रीय कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की सोमवार को मोदी 3.0 की पहली कैबिनेट बैठक में दो बड़े फैसले लिए गए पहला 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को मकान निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाएगी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी घरो में बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में पहली केंद्रीय कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। मोदी 3.0 की पहली कैबिनेट बैठक में दो बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पात्र परिवारों की संख्या में वृद्धि से उत्पन्न आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को मकान निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

भारत सरकार पात्र ग्रामीण और शहरी परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ मकान निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने के लिए 2015-16 से प्रधानमंत्री आवास योजना लागू कर रही है। पिछले 10 वर्षों में आवास योजनाओं के तहत पात्र गरीब परिवारों के लिए कुल 4.21 करोड़ मकान पूरे किए गए हैं। साथ ही पीएमएवाई के तहत निर्मित सभी मकानों को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से घरेलू शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन आदि जैसी अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

It has been decided in the Union Cabinet meeting today to provide assistance to 3 crore additional rural and urban households for the construction of houses, to meet the housing requirements arising out of the increase in the number of eligible families.



