तमिलनाडु: ट्रेन में प्रवासी मजदूर से पहले पूछा गया तमिल या हिंदी फिर गाली देकर की गई जमकर मारपीट, देखें वायरल वीडियो

चेन्नई: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें चलती ट्रेन में एक शख्स के साथ मारपीट की जा रही है। वीडियो को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि शख्स के हिंदी भाषा और प्रांत से ताल्लुक रखने को लेकर और इस सख्स जैसे लोगों द्वारा कथित तौर पर स्थानीय लोगों की नौकरी छिनने को लेकर यह हमला हुआ है।

इस वीडियो को भाजपा नेता ने शेयर किया है और इसे लेकर चिंता जाहिर करते हुए इस पर कार्रवाई की मांग की है। मामले में तमिलनाडु रेलवे पुलिस का भी बयान सामने आया है और वे इस पर कार्रवाई करने की बात कह रहे है।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखा गया है कि एक शख्स के साथ चलती ट्रेन के अनारक्षित डिब्बे में मारपीट की जा रही है। यह नहीं उसे कथित तौर पर गाली भी दी जा रही है और वीडियो को लेकर यग दावा किया जा रहा है कि शख्स के हिंदी प्रांत के होने के वजह से उस पर हमला हुआ है।

When linguistic chauvinism dominates the political narrative and social media content, this is bound to happen. Attacking these hapless ones is this thug’s idea of valour. Abusing the PM, physical assault. @tnpoliceoff time to act else this trend will rattle national integration. pic.twitter.com/wifZyLp0oi