Media Mughal Ramoji Rao: रामोजी राव राजकीय सम्मान के साथ हुए पंचतत्व में विलीन, चंद्रबाबू नायडू ने अंतिम यात्रा में दिया कंधा

Highlights मीडिया मुगल रामोजी राव का अंतिम संस्कार रामोजी फिल्म सिटी में हुआ चंद्रबाबू नायडू खुद रामोजी फिल्म सिटी पहुंचे, उन्होंने रामोदी के शव को कंधा भी दिया आंध्र सरकार ने रामोजी के निधन पर रविवार और सोमवार को राजकीय शोक का ऐलान किया है

हैदराबाद: देश के बड़े उद्योगपति और मीडिया मुगल रामोजी राव का अंतिम संस्कार रविवार सुबह हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में हुआ। तेलंगाना सरकार के राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस गमगीन मौके पर टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू खुद रामोजी फिल्म सिटी पहुंचे और राव की अंतिम यात्रा में शामिल होकर उन्हें कंधा भी दिया।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार आंध्र प्रदेश सरकार ने उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए तीन वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को भी नामित किया था। वहीं राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि रविवार और सोमवार (9 और 10 जून) को रामोजी के निधन पर राज्य में राजकीय शोक रहेगा।

#WATCH | Telangana: TDP chief N Chandrababu Naidu attends the last rites of Eenadu & Ramoji Film City founder Ramoji Rao, in Hyderabad.



(Visuals source: I&PR, Government of Telangana) pic.twitter.com/x6JHDkJNaB