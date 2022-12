एमसीडी चुनाव 2022: भाजपा का दावा, मतदाता सूची से कई नाम हटाए गए, चुनाव आयोग से की शिकायत

Highlights बीजेपी ने आदर्श आचार संहिता और चुनाव दिशानिर्देशों के उल्लंघन का आरोप लगाया बीजेपी ने कहा - सुभाष मोहल्ला वार्ड में, 450 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए मनोज तिवारी ने कहा कि अगर आरोप सही पाए गए तो उनकी पार्टी दोबारा चुनाव लड़ेगी

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने दिल्ली नगर निगम चुनाव (एमसीडी चुनाव) में मतदान के दौरान आदर्श आचार संहिता और चुनाव दिशानिर्देशों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी (आप) के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है। साथ ही एमसीडी की सत्ता में काबिज पार्टी ने आरोप लगाया कि कई नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अगर आरोप सही पाए गए तो उनकी पार्टी दोबारा चुनाव लड़ेगी।

समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा मनोज तिवारी के हवाले से कहा गया है कि सुभाष मोहल्ला वार्ड में, 450 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं क्योंकि वे भाजपा का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा, यह दिल्ली सरकार की एक बड़ी साजिश है। हम इसके खिलाफ शिकायत करेंगे और इस मतदान को रद्द करने की अपील करेंगे और फिर से चुनाव कराने की मांग करेंगे।

दिल्ली बीजेपी ने एक ट्वीट में कहा, आप के दुर्गेश पाठक और विजेंद्र गर्ग द्वारा बीती रात आदर्श आचार संहिता और चुनाव दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के वीडियो साक्ष्य के आधार पर बीजेपी ने चुनाव आयोग से कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

On the basis of video evidence of violation of MCC & Election guidelines last night by Durgesh Pathak & Vijendra Garg of AAP, @BJP4Delhi has approached EC for stringent action. pic.twitter.com/zdRtrgLjHn