सत्येंद्र जैन को मसाज देता नजर आया शख्स कैदी है फिजियोथेरेपिस्ट नहीं, रेप केस में तिहाड़ जेल में है बंद: सूत्र

Highlights सत्येंद्र जैन को जेल में मालिश देता नजर आया शख्स एक कैदी है, तिहाड़ जेल के सूत्रों का खुलासा। आम आदमी पार्टी ने वीडियो लीक होने पर दावा किया था कि जैन फिजियोथैरेपी ले रहे थे। तिहाड़ जेल के सूत्रों के अनुसार मालिश देता नजर आया शख्स रेप केस में जेल में बंद है, इसका नाम रिंकू है।

नई दिल्ली: जेल में बंद आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन का हाल में एक वीडियो सामने आया है। तिहाड़ जेल से लीक हुए इस सीसीटीवी वीडियो में सत्येंद्र जैन मालिश कराते नजर आ रहे थे। अब सूत्रों के हवाले से ये बात सामने आई है कि उन्हें मालिश दे रहा शख्स तिहाड़ जेल का ही एक बंदी है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने तिहाड़ जेल के सूत्रों के हवाले से बताया है कि सत्येंद्र जैन को मालिश दे रहे शख्स का नाम रिंकू है। वह कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है और पोक्सो एक्ट के तहत एक रेप मामले में जेल में बंद है।

The masseur providing massage to jailed Delhi min Satyendar Jain is a prisoner Rinku. He's a prisoner in a rape case, charged u/s 6 of POCSO Act & 376, 506 & 509 of IPC. He's not a physiotherapist: Tihar Jail official sources



